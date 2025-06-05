أبو رمضان: العصابات يد إسرائيلية متقدمة لضرب المساعدات

صرّح محسن أبو رمضان، رئيس مركز حيدر عبد الشافي والخبير في شؤون منظمات المجتمع المدني، أن اعتراف وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان بشأن قيام حكومة نتنياهو بتسليح مجموعات إجرامية في قطاع غزة يكشف عن مخطط خطير يهدف إلى نشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، وسرقة المساعدات، وتوظيف الجوع كسلاح سياسي وأمني.

وأكد أبو رمضان لـ"الرسالة نت"، أن ما ورد في تصريحات ليبرمان يعكس نوايا نتنياهو لتشكيل نواة مليشيات محلية تعمل لخدمة الاحتلال، على غرار ما حدث في جنوب لبنان مع جيش العميل أنطوان لحد، الذي انهار بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000، وترك لمصيره أمام المقاومة اللبنانية.

وأوضح أن هذه العصابات تنشط بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال شرق رفح، حيث يتم استغلال حاجة المواطنين للغذاء لدفعهم قسرًا نحو مناطق خاضعة لسيطرة تلك المجموعات، تمهيدًا لحشرهم في مراكز اعتقال جماعية قد تشكل مقدمة لعمليات تهجير قسري.

ودعا أبو رمضان إلى اعتبار فضح هذه العصابات ومقاطعتها واجبًا وطنيًا، مشددًا على ضرورة عزلها وإفشال المخططات الاحتلالية التي تستهدف تفريغ القطاع من سكانه تحت غطاء إنساني زائف.

كما طالب بتحريك ملفات قانونية أمام المحاكم الدولية، معتبرًا أن ما يجري يرقى إلى جريمة تطهير عرقي، عبر توظيف سياسات التجويع كأداة لإخضاع السكان وتهجيرهم قسرًا.

وختم أبو رمضان بتأكيده على أهمية توحيد الصف الوطني وتعزيز الموقف الشعبي والسياسي لمقاطعة الشركات الفلسطينية أو الدولية المتورطة في تمرير آلية المساعدات الأمريكية التي تخضع لرقابة الاحتلال، والتي يرفضها المجتمع الدولي، لما تحمله من أبعاد غير إنسانية تخدم أجندة الاحتلال.