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رداً على جرائم الاحتلال في غزة وبيروت

القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد بصاروخ "فلسطين 2"

الرسالة نت - صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، في إطار الرد على الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وجريمة القصف على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان رسمي أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وأجبرت الملايين من المستوطنين الصهاينة على الفرار إلى الملاجئ، كما تسببت بتوقف حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح البيان أن هذا الاستهداف يأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جريمة التجويع والتعطيش التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، واستمرارًا لدعم اليمن للقضية الفلسطينية في وجه العدوان والإبادة الجماعية.

ووجّهت القوات المسلحة اليمنية تحية إلى صمود أهالي غزة ومجاهديها، وإلى أسر الشهداء والجرحى والأسرى، مؤكدين أن الشعب اليمني، بقيادته وجيشه، سيواصل الوقوف إلى جانب غزة بكل الوسائل الممكنة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

 

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