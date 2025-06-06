8 شهداء أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية في رفح

استشهد ثمانية فلسطينيين اليوم الجمعة أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز توزيع المساعدات الإنسانية الأمريكية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الذي يستهدف المدنيين بشكل ممنهج.

وأفادت مصادر محلية أن الشهداء هم:

سهيل حمزة قويدر إبراهيم محمد أبو سمحان حمزة إياد الجمل محمد إبراهيم المنيراوي سمير عودة النحال إسماعيل عبد الله مصطفى الشاعر محمد فوزي دخل الله العرجا رائد إبراهيم محمود النجار

هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، إذ يواصل الاحتلال استهداف الفلسطينيين الجوعى أثناء توجههم لمراكز توزيع المساعدات، حيث يتم قصف تجمعات النازحين والمدنيين بشكل يومي، مما يفاقم من معاناة سكان القطاع المحاصر.

ووفقًا للتقارير المحلية والدولية، يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية كارثية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض منذ سنوات، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والأدوية، ويُضطرون للمخاطرة بحياتهم للحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

تأتي هذه الجريمة المروعة في ظل تصاعد الدعوات الدولية لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وسط استمرار الاحتلال في تجاهل كافة المناشدات الحقوقية والإنسانية.