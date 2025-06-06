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المكتب الإعلامي يدين مجزرة رفح ويقول أن عدد ضحايا مراكز المساعدات وصل إلى 110 شهيدًا

المكتب الإعلامي يدين مجزرة رفح ويقول أن عدد ضحايا مراكز المساعدات وصل إلى 110 شهيدًا
المكتب الإعلامي يدين مجزرة رفح ويقول أن عدد ضحايا مراكز المساعدات وصل إلى 110 شهيدًا

الرسالة نت

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والشركة الأمنية الأمريكية في أول أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأدت الجريمة، التي استهدفت مدنيين مجوعين قرب أحد مراكز توزيع "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية"، إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة 61 آخرين بجراح متفاوتة.

ووفقًا لإحصائيات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي، فقد سجلت المراكز المشبوهة التي أُنشئت في مناطق حمراء خاضعة لسيطرة الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية، أعداداً متزايدة من الضحايا خلال الأيام الماضية، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الثلاثاء 27 مايو 2025: 3 شهداء، 46 إصابة، 7 مفقودين في رفح

  • الأربعاء 28 مايو 2025: 10 شهداء، 62 إصابة في رفح

  • الأحد 1 يونيو 2025: 35 شهيداً، 200 إصابة في رفح، و1 شهيد و32 إصابة، 2 مفقودين عند جسر وادي غزة

  • الاثنين 2 يونيو 2025: 26 شهيد، 92 إصابة في رفح

  • الثلاثاء 3 يونيو 2025: 27 شهيداً، 90 إصابة في رفح

  • الجمعة 6 يونيو 2025: 8 شهداء، 61 إصابة في رفح

وبذلك يصل إجمالي الضحايا إلى 110 شهداء، 583 إصابة، و9 مفقودين منذ بدء تشغيل هذه المراكز في 27 مايو 2025.

وأكد المكتب أن هذه المراكز تحولت إلى مصائد موت جماعي تُستدرج إليها الجموع الجائعة ليتم استهدافهم عمداً، محملاً الاحتلال الإسرائيلي والشركة الأمنية الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم، وحماية المدنيين العزل من استهداف ممنهج يستهدف حياتهم وأمنهم الإنساني

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مجازر رفح المكتب الإعلامي الجوع

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