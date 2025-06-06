إعلام الاحتلال يعترف: مقتل 4 جنود وإصابة ضابط بجروح خطيرة في تفجير مبنى بخان يونس

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 4 جنود وإصابة ضابط بجروح خطيرة، صباح اليوم، خلال معارك عنيفة دارت في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجنود القتلى ينتمون إلى وحدتي "ماغلان" و"ياهلوم"، وقد لقوا مصرعهم عقب دخولهم مبنى في البلدة بعد معلومات استخبارية زعمت أنه يستخدم من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف بيان الاحتلال أن المبنى الذي اقتحمه الجنود تعرض لتفجير بعبوات ناسفة ما أدى إلى انهياره فوقهم، وأكد أن الضابط المصاب حالته خطيرة ويخضع للعلاج.

يأتي هذا الاعتراف بعد ساعات من اشتداد المعارك في جنوب قطاع غزة، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للاحتلال عبر كمائن وتفجيرات تستهدف القوات المتوغلة في مناطق مختلفة من القطاع.