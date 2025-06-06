جيش الاحتلال ينشر نتائج تحقيق أولي في مقتل 4 جنود بانفجار مبنى مفخخ في خانيونس

أعلن الجيش ("الإسرائيلي") نتائج تحقيق أولي في حادثة مقتل أربعة جنود من وحدة الكوماندوز ووحدة "يهلوم"، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، خلال تفجير مبنى مفخخ في بلدة بني سهيلا بخانيونس جنوب قطاع غزة صباح اليوم.

ووفقًا للتحقيق، نفذ لواء الكوماندوز عملية ليلية استهدفت مباني وبُنى تحتية تابعة لحركة حماس. وفي تمام الساعة 6:05 صباحًا، دخلت قوة من وحدة "مجلان" مع دعم هندسي من وحدة "يهلوم" لتفتيش مبنى وُصف بأنه يحتوي على شبكة أنفاق.

بعد دقائق من دخول القوة، انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى انهيار المبنى على الجنود، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة خمسة آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وأوضح التحقيق أن الإجراءات القياسية لفحص المبنى، مثل استخدام طائرات مسيّرة وكلاب مدربة ومعدات هندسية، نُفذت قبل دخول القوة. ومع ذلك، لم تتمكن هذه الإجراءات من كشف العبوة الناسفة داخل المبنى.

استمرت عمليات انتشال الجثامين لساعات طويلة تحت غطاء ناري ودعم مدفعي وجوي، فيما يواصل الجيش التحقيق في ملابسات الحادثة وتقييم الإخفاقات الأمنية والتكتيكية.