المكتب الإعلامي الحكومي يدين ارتكاب الاحتلال لمجزرة جديدة برفح

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة في بيان له، المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والشركة الأمنية الأمريكية في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 8 مدنيين مجوَّعين وإصابة 61 آخرين برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية من أحد مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية".

وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة، التي تأتي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ترفع حصيلة الضحايا الإجمالية لمراكز "المساعدات" المشبوهة منذ بدء تشغيلها يوم 27 مايو 2025 إلى 110 شهداء، 583 مصاباً، و9 مفقودين.

وأكد المكتب الإعلامي أن هذه المراكز تحوّلت إلى مصائد موت جماعي، يُستدرج إليها المدنيون الجوعى، لتُطلق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأمريكية النيران عليهم بدم بارد. وشدد على أن هذه الأفعال تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

ودعا المكتب الإعلامي إلى:

إدانة دولية واسعة: مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف الجرائم. ضمان المساعدات الآمنة: إيصال المساعدات عبر معابر خاضعة لإشراف دولي وليس ضمن المناطق الخطرة التي يسيطر عليها الاحتلال. تحقيق دولي محايد: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. رفض المناطق العازلة: التحذير من خطورة استخدام المناطق العازلة كغطاء لتنفيذ عمليات القتل الجماعي. تحميل الاحتلال المسؤولية: تحميل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بحق المدنيين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المجازر لن تُضعف عزيمة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده إصراراً على مواجهة الاحتلال ونيل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة