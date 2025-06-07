22 شهيدًا في غارات متواصلة لجيش الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 22 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، إثر غارات متواصلة لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع، وسط استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق المواطنين في يومها الثاني والثمانين.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص قرب مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح جنوبي القطاع.

وفي منطقة المواصي غربي خان يونس، استشهد المواطن قاسم عيسى عادل أبو طه إثر استهداف الاحتلال لخيام النازحين فجر اليوم، بينما استشهد الطفلان ليان الجعب ومؤمن إسماعيل في قصف مماثل على خيام النازحين في المنطقة ذاتها.

كما استشهد عبد العزيز فايز أبو طه، وأصيب أكثر من 30 آخرين، نتيجة قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي. بالإضافة إلى ذلك، ارتقى أربعة شهداء في قصف استهدف خيمة نازحين بمحيط شارع 5 غربي خان يونس، وهم: عيسى صالح يوسف خليفة، فاطمة رشاد محمد خليفة، مؤمن عيسى صالح خليفة، وصالح عيسى صالح خليفة.

وفي مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف استهدف منزلًا قرب مبنى الولادة في مستشفى الشفاء غربي المدينة.

الجمعة الماضية، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة باستهداف منزل لعائلة خضر في جباليا البلد شمال القطاع، مما أسفر عن استشهاد جميع أفراد العائلة، بمن فيهم الأطفال والنساء.

يذكر أن الاحتلال استأنف حربه الإجرامية على غزة منذ 18 مارس الجاري، متجاهلًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر 58 يومًا، وبتنصل كامل من التفاهمات التي أُبرمت بوساطة دولية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، خلف العدوان أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 11 ألف مفقود. كما دمر الاحتلال آلاف المنازل والبنية التحتية في القطاع المحاصر