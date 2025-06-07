116 شهيدًا من الدفاع المدني منذ بدء العدوان

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد أحد منتسبيه، الملازم أول وليد عادل البطش، جراء استهداف إسرائيلي لمنزله في منطقة التفاح شرقي مدينة غزة.

وأكد الجهاز، في بيان رسمي، أن استشهاد الزميل البطش يرفع عدد شهداء جهاز الدفاع المدني إلى 116 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، في سياق حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأعرب الدفاع المدني عن تعازيه الحارة لعائلة الشهيد وزملائه، داعيًا الله أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبلهم في عليين.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تطال المدنيين والمؤسسات الخدمية والإنسانية، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.