منتدى الإعلاميين يرحب بمطالبة 130 مؤسسة إعلامية بفتح غزة أمام الصحافة العالمية

رحب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالموقف المهني والأخلاقي الذي عبّرت عنه أكثر من 130 وسيلة إعلامية ومنظمة دولية، في مطالبتها الواضحة والصريحة للاحتلال الإسرائيلي بفتح قطاع غزة أمام المراسلين الأجانب "فورًا ومن دون قيود".

وأكد المنتدى أن هذه الدعوة، التي تبنتها منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" ولجنة حماية الصحافيين، تمثل خطوة محورية في كسر الحصار الإعلامي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرين شهرًا. وأشار إلى أهمية هذا المطلب في تمكين العالم من سماع صوت الضحايا ونقل الحقيقة الكاملة لحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

وأضاف المنتدى أن استشهاد 226 صحفيًا فلسطينيًا منذ بدء العدوان يمثل دليلًا واضحًا على استهداف الاحتلال للصحفيين بهدف طمس الحقائق وإرهاب شهود الحقيقة، وهو ما يشكل جريمة حرب موثقة وانتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.

وجدد منتدى الإعلاميين دعوته للاتحادات والمنظمات الدولية لمواصلة الضغط على الاحتلال لإنهاء الحظر المفروض على دخول الصحفيين الأجانب، والعمل على توفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون عملهم في نقل المجازر اليومية تحت ظروف شديدة الخطورة.