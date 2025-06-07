مدير الإغاثة الطبية: الوضع الصحي في غزة يواجه انهيارًا كاملًا

حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة من خطورة الوضع الصحي في ظل استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مشيرًا إلى أن المستشفيات تواجه عجزًا كاملًا في المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، مما يهدد حياة المصابين بشكل مباشر.

وأكد أن كل المستشفيات الواقعة في شمال القطاع بين مدمرة بشكل كامل أو متضررة بدرجة كبيرة، ما يعوق قدرتها على تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

ودعا المنظمات الدولية إلى التدخل الفوري والعاجل لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، في ظل تزايد أعداد الإصابات اليومية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وشدد مدير الإغاثة الطبية على أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا دوليًا فاعلًا لإنقاذ القطاع الصحي ومنع انهياره الكامل، خاصة في ظل التصعيد العسكري المستمر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية في غزة.