مجزرة جديدة ... 15 شهيدًا في قصف إسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم، عن استشهاد 15 مواطنًا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة وحشية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل على منزل يعود لعائلة أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية أن بين الضحايا نساء وأطفال تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الشهداء نظرًا لخطورة الإصابات وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع بسبب الدمار الكبير الناتج عن الغارة.

وأكد شهود عيان أن الغارة أدت إلى تسوية المنزل بالأرض وتضرر المنازل المجاورة، مشيرين إلى أن القصف كان عنيفًا ومفاجئًا، مما أدى إلى حالة من الهلع والذعر بين الأهالي.

وتأتي هذه الجريمة في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يستهدف المدنيين والمنازل السكنية بشكل ممنهج، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحصار ونقص الإمكانيات الطبية والإنسانية.