جيش الاحتلال: استعدنا جثة أسير تايلاندي بعملية في رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، استعادة جثة أحد الأسرى المحتجزين في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتعود لمواطن تايلاندي.

وقال الجيش، في بيان له، إن ذلك جرى خلال "عملية خاصة" نفذها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أنه تم انتشال جثة الأسير ناتافونغ بينتا، الذي يحمل الجنسية التايلاندية، من منطقة رفح.

وادعى المكتب أن بينتا "اختطف من مستوطنة نير عوز، وتم نقله إلى قطاع غزة خلال هجوم طوفان الأقصى.

وسبق أن حمّلت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مراراـ حكومة نتنياهو مسؤولية بقائهم على قيد الحياة، معلنين أن عددا منهم لقوا حتفهم بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة في القطاع.

وقبيل إعلان استعادة جثة التايلاندي، قدرت "إسرائيل" وجود 56 أسيرا لها بغزة، منهم 20 أحياء.