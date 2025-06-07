أبو عبيدة يوجه تحذيراً عاجلاً بعد حصار أحد الجنود الأسرى لدى المقاومة

وجه "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تحذيراً عاجلاً من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مكان وجود أسير لدى القسام وانه لن يستعيده حيا.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له "تحت عنوان تحذير عاجل لمن يهمه الامر" أن قوات الاحتلال تحاصر مكاناً يتواجد فيه الأسير "متان تسنجاوكر" ، مضيفاً "نحن نؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً".

وتابع أبو عبيدة : "وفي حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عامٍ و8 شهور".