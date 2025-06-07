أونروا: نموذج توزيع المساعدات في غزة دعوة للموت

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "نموذج توزيع المساعدات في قطاع غزة غير فعّال".

وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، في تصريحات على منصة "إكس" اليوم السبت، إن "نموذج توزيع المساعدات بمثابة دعوة الناس إلى موتهم".

وشددت على أن "الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن على سكان غزة، هي من خلال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا".

واعتبرت توما، أن عمل الوكالة خلال وقف إطلاق النار "كان ناجحا وملموسًا".

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 54 ألفًا و 772 شهيدًا، بالإضافة لـ 125 ألفًا و 734 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.