الإعلامي الحكومي: واشنطن تشارك في جريمة التجويع وندعو الأمم المتحدة للقيام بدورها

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، جاهزية الجهات الحكومية لتأمين وحماية قوافل المساعدات الإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة، داعيًا الأمم المتحدة إلى القيام بدورها المحوري في إيصال المساعدات إلى السكان المدنيين الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن الاحتلال يواصل اتباع سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد البيان على أن الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية، بما تمتلكه من شرعية قانونية وقدرة ميدانية وخبرة طويلة، تُعد الجهة الدولية الأجدر بإيصال المساعدات، مشيرًا إلى أنها تعمل منذ أكثر من نصف قرن في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"بدائل المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية"، مؤكدًا أنها فشلت فشلًا ذريعًا على كل المستويات، واتسمت بغياب الشفافية، وانتهكت أبسط معايير العدالة والكرامة، وتحولت إلى أدوات دعائية لا تلبي الاحتياجات الفعلية للفئات المتضررة.

واتهم المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية بالمسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة، معتبرًا أن واشنطن تشارك في جريمة التجويع الجماعي من خلال توفير الغطاء السياسي والعسكري والمالي للاحتلال، في خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكد أن الجهات الحكومية في غزة، بالتعاون مع العائلات والعشائر الفلسطينية، مستعدة لتأمين المساعدات من لحظة دخولها إلى القطاع حتى وصولها إلى مستحقيها، وفق آليات الأمم المتحدة، رغم استهداف الاحتلال المتكرر للطواقم العاملة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 750 عنصرًا من شرطة تأمين المساعدات، وآلاف الموظفين في الدوائر الحكومية والبلديات.

ودعا البيان جماهير الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم إلى حماية قوافل المساعدات ومنع أي اعتداء عليها أو عرقلة لوصولها، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية وتكامل الجهود الرسمية والشعبية هي الضامن الحقيقي لإنقاذ شعبنا في وجه آلة الحرب والتجويع الإسرائيلية.