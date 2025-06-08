اليونيسف: (إسرائيل) قتلت وجرحت 50 ألف طفل في غزة و70 ألف مهددون بسوء التغذية

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تصريحات مؤلمة أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أدى إلى مقتل أو إصابة 50 ألف طفل منذ بداية التصعيد. ووصف المتحدث الوضع في القطاع بأنه كارثي، مشددًا على أن "السلام في المنطقة لن يتحقق من خلال قتل الأطفال وتدمير غزة بهذا الشكل."

تحذير من سوء التغذية:

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الصحية المتدهورة للأطفال في غزة، مشيرة إلى أن 70 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد نتيجة انقطاع الإمدادات الغذائية والطبية، ونتيجة الحصار المشدد الذي يعيق وصول أي مساعدات إنسانية.

كارثة إنسانية متفاقمة:

وأضاف المتحدث أن الأرقام تعكس "مأساة جيل بأكمله من الأطفال"، الذين يعانون من آثار مباشرة وغير مباشرة للعدوان المستمر، بما في ذلك الإصابة الجسدية، الصدمات النفسية، وانعدام الأمن الغذائي.

مطالبات عاجلة:

طالبت اليونيسف المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للأطفال في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام. كما شددت على ضرورة الوقف الفوري للعدوان لضمان سلامة الأطفال وتجنب كارثة إنسانية أكبر.

تفاقم الأزمات الصحية:

تأتي هذه التحذيرات وسط استمرار تدهور الأوضاع في غزة، حيث يتعرض القطاع لنقص حاد في الغذاء، المياه، والخدمات الصحية الأساسية. وتؤكد اليونيسف أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من هذا الوضع المأساوي، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على صحتهم ومستقبلهم.