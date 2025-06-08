مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تطالب بوقف الحرب على غزة

شهدت عدة مدن أوروبية، السبت، مظاهرات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة. في العاصمة الإيطالية روما، خرج نحو 300 ألف شخص في مسيرة احتجاجية، تلبية لدعوة أطلقتها أحزاب المعارضة للتنديد بما وصفوه بـ"تواطؤ" الحكومة الإيطالية في الصراع.

رسائل قوية من الشارع الإيطالي

تصدر المتظاهرون في روما لافتة كبيرة كتب عليها "أوقفوا المذبحة، توقفوا عن التواطؤ!"، بينما رفع آخرون أعلامًا فلسطينية وأعلامًا ترمز إلى السلام، ولافتات تطالب بتحرير فلسطين. وانطلقت المسيرة من ساحة فيتوريو المركزية وصولًا إلى سان جوفاني، حيث طالب المشاركون بإنهاء العنف ونددوا بما وصفوه بصمت الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

مواقف المعارضة الإيطالية

وصفت زعيمة الحزب الديمقراطي المعارض إيلي شلاين المشاركة الشعبية بأنها "استجابة هائلة" لمعارضة الحرب. وشاركت في تنظيم الاحتجاج حركة "خمس نجوم" وتحالف الخضر اليساري، في رسالة تضامن مع الفلسطينيين ضد الحرب التي تقودها (إسرائيل) على غزة.

كما حمل بعض المتظاهرين دمى تمثل أطفالًا ملفوفين بأكفان بيضاء، في إشارة رمزية إلى الضحايا من أطفال غزة، مما زاد من التأثير العاطفي للمظاهرة.

تظاهرات أخرى في أوروبا

في الدنمارك، شهدت مدينة أورهوس تظاهرة مماثلة، حيث سار المتظاهرون في شوارع المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات تضامنية مع سكان غزة ضد العدوان الإسرائيلي.