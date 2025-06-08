6 شهداء وإصابات جراء استهداف الاحتلال تجمعات قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء إطلاق النار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للمواطنين قرب مركز توزيع المساعدات التابع لشركة أمريكية غرب رفح، إلى 6 شهداء، بالإضافة إلى عدد من الإصابات.

وأكدت مصادر طبية وصول 6 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس صباح اليوم، بينما نقلت إصابات أخرى إلى مستشفيات مختلفة، منها مستشفى العودة في النصيرات ومستشفى الأقصى في دير البلح.

يأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على المدنيين الذين يتوجهون لمراكز توزيع المساعدات في القطاع، وسط أزمة إنسانية خانقة. يعتمد آلاف الفلسطينيين على هذه المساعدات بسبب الحصار المستمر ونقص الموارد الأساسية، إلا أن الاحتلال يواصل استهداف هؤلاء المدنيين، ما يزيد من معاناتهم.

تشكل هذه الحوادث انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يضمن حماية المدنيين والأماكن المرتبطة بالمساعدات الإنسانية. ومع تكرار مثل هذه الجرائم، تتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والخدمات الأساسية.