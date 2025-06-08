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المرصد الأورومتوسطي: مزاعم الاحتلال عن (نفق) بجوار المستشفى الأوروبي مفبركة

المرصد الأورومتوسطي: مزاعم الاحتلال عن (نفق) بجوار المستشفى الأوروبي مفبركة
المرصد الأورومتوسطي: مزاعم الاحتلال عن (نفق) بجوار المستشفى الأوروبي مفبركة

الرسالة نت

وصف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، د. رامي عبده، المقطع الذي نشره الناطق العسكري الإسرائيلي حول ما زعم أنه "نفق" بجوار المستشفى الأوروبي  في غزة بأنه "تكرار ممل لأكاذيب سابقة"، مشيرًا إلى أن الفيديو يبدو مفبركًا ولا يظهر أي دليل على وجود نفق.

وأوضح عبده أن الفتحة الظاهرة في الفيديو لا تحتوي على سلم ولا تسمح بحركة المقاتلين، كما أن حفر نفق وسط مستشفى مكتظ بالمرضى والطواقم الطبية *أمر غير معقول.

ورجّح أن ما يظهر في الفيديو قد يكون أنبوب صرف صحي أو بئر ماء، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال سبق أن روّجت لأكاذيب مماثلة حول مستشفى الشفاء والنصر، قبل أن تعترف بزيفها لاحقًا.

كما أشار إلى أن موقع الاشتباك المزعوم، بحسب الرواية الإسرائيلية نفسها، يبعد أكثر من 500 متر عن المستشفى، وهي مسافة كبيرة تُضعف مصداقية الادعاء.

ومنذ شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة تحاول الدعاية الإسرائيلية تبرير استهداف المنشآت الطبية، والتي وثّقت منظمات حقوقية انتهاكات جسيمة بحقها خلال الحرب

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