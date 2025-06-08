وزارة الصحة تحذر من تحول المستشفيات إلى (مقابر) بسبب منع الوقود والأوكسجين

حذر مدير وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة إنسانية وشيكة في المستشفيات، بعد أن دمرت قوات الاحتلال المولدات الكهربائية ومحطات الأوكسجين في عدة مشافي بالقطاع.

وأكد في تصريح عاجل أن منع إدخال الوقود إلى غزة "يقطع شريان الحياة عن المستشفيات"، مشيرًا إلى أن المنشآت الطبية قد تتحول إلى "مقابر في غضون أيام" بسبب نفاد الإمدادات.

وأضاف أن القطاع الصحي يعاني أيضًا من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يفاقم معاناة آلاف المرضى والجرحى وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

وتأتي هذه التحذيرات فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها المشدد على غزة، مما يعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، في وقت تشهد فيه المستشفيات ازدحامًا غير مسبوق.