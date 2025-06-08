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^200 مثال: غزة العزة

الحايك: وعود بإدخال بضائع لغزة عبر منافذ متعددة لتخفيف معاناة المواطنين

الرسالة نت- محمود هنية

 

كشف علي الحايك، رئيس جمعية أصحاب رجال الأعمال في قطاع غزة، عن وجود وعود بإدخال شحنات من البضائع للتجار إلى القطاع عبر عدة منافذ.

وأوضح الحايك في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن هذه الوعود تأتي في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن إدخال هذه البضائع من شأنه أن يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين المتفاقمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأعرب الحايك عن أمله في أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات فعلية على الأرض خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أهمية دعم القطاع التجاري والاقتصادي في غزة لتحقيق استقرار معيشي للسكان.

 

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