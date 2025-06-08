تصعيد (إسرائيلي) مستمر في غزة: 19 شهيدًا وعشرات الجرحى منذ فجر اليوم

يواصل الاحتلال لليوم الثالث والثمانين على التوالي منذ خرق اتفاق وقف اطلاق النار شن غارات مكثفة على قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى في ظل تصاعد القصف الجوي والبري، وتحدثت مصادر طبية عن ارتقاء 19 مواطنا في أماكن متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات الفجر.

استهداف المدنيين ومناطق سكنية:

في منطقة البركة جنوب دير البلح، استُشهد موسى إبراهيم موسى أبو شماس وأُصيب آخر بجروح خطيرة إثر قصف جوي.

جهاد إسماعيل أبو دقة قُتل أثناء تفقده منزله في بلدة عبسان الكبيرة بخان يونس.

مؤيد جمال روقة لقي حتفه في قصف طال منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا، حيث أُصيب آخرون أيضًا.

استهداف تجمعات مدنية:

غارة قرب البنك الإسلامي في جباليا أودت بحياة مدنيين وأصابت آخرين.

انتُشل جثمانا شهيدين إثر قصف على منطقة معن شرق خان يونس.

ضحايا بين الأطفال والنساء:

الطفلة ديما أحمد سليمان أبو موسى استشهدت متأثرة بإصابات سابقة في قصف على خان يونس.

في منطقة المواصي غرب خان يونس، استُشهد عماد محمد فروانة وزوجته هبة سهيل الأغا وطفلتيهما رزان وليان، إلى جانب أحمد إسماعيل الأسطل.

ضحايا إضافية في رفح والشجاعية:

أربعة شهداء في قصف قرب مركز مساعدات في رفح، بينهم جهاد عبد الرحمن علي أبو حسين وخالد أحمد علي الدغمة.

قصف حي الشجاعية شرقي غزة أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخرين.

أرقام صادمة:

منذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، وبعد انقضاء هدنة قصيرة استمرت 58 يومًا، قُتل وأُصيب أكثر من 180 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

العدوان أدى إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مع مئات الآلاف من النازحين وآلاف المفقودين، وسط تجاهل تام للنداءات الدولية بوقف التصعيد.