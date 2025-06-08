القصف (الإسرائيلي) يعطّل قسم الكلى بمستشفى شهداء الأقصى

أصدرت مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة بيانًا تحمّل فيه الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تعطل قسم الكلية الصناعية في المستشفى نتيجة القصف الأخير الذي استهدفه. وأكد البيان أن القصف أدى إلى توقف الخدمات الحيوية للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي.

وبحسب البيان، فقد أسفر الهجوم عن تعطيل ماكينة الفلترة الأساسية الخاصة بغسيل الكلى، بالإضافة إلى تدمير عشرة خزانات مياه معقمة تستخدم لتشغيل الأجهزة، حيث خرج سبعة منها عن الخدمة بشكل كامل، بينما تخضع الثلاثة المتبقية للصيانة.

هذا التعطيل أثّر بشكل خطير على مئات المرضى الذين يعتمدون على جلسات الغسيل بشكل يومي، مما فاقم معاناتهم وعرّض حياتهم للخطر.

مستشفى شهداء الأقصى جدّدت إدانتها لهذه الجريمة الإنسانية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ودعت منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية للتحرك العاجل لحماية المرافق الصحية في قطاع غزة.

وأشارت المستشفى إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ عمليات صيانة طارئة لإعادة تشغيل القسم واستئناف تقديم خدماته لإنقاذ حياة المرضى في أسرع وقت ممكن.