حماس: المقاومة تدير حرب استنزاف وتفاجئ العدو بتكتيكات متجددة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن المقاومة الفلسطينية تدير "حرب استنزاف" ردًا على ما وصفته بسياسة الإبادة التي ينتهجها الاحتلال ضد المدنيين، مؤكدة أن مقاتليها يفاجئون الجيش الإسرائيلي يوميًا بتكتيكات ميدانية متجددة.

وأضافت "حماس" في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يزيد من خسائره ويدفع أسراه نحو المجهول، مشيرة إلى أن الحل الوحيد يتمثل في صفقة تبادل شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبرت حماس أن ما يروّجه نتنياهو عن "نصر مطلق" ليس سوى "وهم" يضلّل به جمهوره، مؤكدة أن الحرب التي أرادها بلا نهاية تحوّلت إلى عبء يومي عليه، وأن نهايتها ستكون سقوطًا سياسيًا وشخصيًا له، بعد تهاوي وهم الحسم السريع.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، مواجهات يومية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ورغم القوة النارية الهائلة والدمار الواسع الذي يخلّفه الاحتلال، تواصل المقاومة استنزافه عبر كمائن محكمة، وعمليات نوعية، وضربات مباغتة، تكبّده خسائر متصاعدة في الأرواح والعتاد، مما يعمّق مأزقه العسكري والسياسي على الأرض.