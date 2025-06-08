( سفينة مادلين) .. نداء الشعوب الحرة ضد التجويع و المجازر في غزة

في لحظة إنسانية وسياسية فارقة، انطلقت سفينة "مادلين" لكسر الحصار الإسرائيلي الخانق عن قطاع غزة، حاملة على متنها نشطاء وناشطات من مختلف الجنسيات، في مبادرة رمزية لكنها شديدة الدلالة، تأتي وسط صمت دولي مطبق إزاء جريمة إبادة جماعية متواصلة يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني منذ أكثر من 17 شهراً.

الناشطة السويدية ياسمين آجار، التي تتحدث من على متن السفينة، أوضحت في تصريحات مباشرة لقناة "التلفزيون العربي": "نحن في المياه الدولية، وعلى بعد 160 ميلاً بحرياً عن قطاع غزة. لا نعلم متى نصل تحديداً، ولكن رسالتنا واضحة: على العالم أن يخجل من صمته، وأن يتوقف عن تسليح إسرائيل".

وتضيف: "إسرائيل أرسلت ثلاث سفن بحرية باتجاهنا، وإذا حاولت اعتراضنا فسترتكب جريمة حرب جديدة موثّقة".

تصريحات آجار، التي تنطق بلسان ضمير شعبي عالمي، تؤكد أن هذه المبادرة هي صرخة حقيقية ضد جريمة مكتملة الأركان، يمارسها الاحتلال بحق غزة، أمام أنظار العالم المتحضر الذي يدّعي الدفاع عن القيم الإنسانية.

مادلين: سفينة ضمير في وجه الحصار والإبادة

ما يجري في غزة اليوم لا يُختزل في القصف وحده، بل يمتد ليشمل أشكالاً أخرى من القتل البطيء: التجويع، منع الدواء، التهجير القسري، وحرمان الأهالي من الماء والمأوى.

سفينة "مادلين" تعيد التأكيد على أن الحصار ليس مجرد سياسة أمنية، بل أداة رئيسية في مشروع إبادة جماعية ممنهج. فالناس في غزة لا يموتون فقط تحت القصف، بل يموتون من الجوع ونقص الرعاية الصحية.

ومنذ أكثر من عام ونصف، تحوّل القطاع إلى سجن مفتوح، لا تصل إليه المساعدات الكافية، ولا يُسمح للأطباء والمسعفين بالعمل بحرية، في مشهد يُجسّد جريمة ضد الإنسانية.

بين صمت الحكومات وصوت الشعوب

انطلقت "مادلين" في ظل عجز المنظومة الدولية، وفشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في وقف المجازر أو مجرد ضمان تدفق المساعدات الإنسانية. أمام هذا العجز الرسمي، تظهر المبادرات الشعبية كمصدر أمل.

السفينة التي انطلقت من أوروبا هي تعبير حيّ عن أن ضمير الشعوب لا يزال حياً، ويستطيع أن يتحرك حين تخذلهم الحكومات والمؤسسات الرسمية المتواطئة مع الاحتلال.

زيف الآلية الأمريكية الإسرائيلية لإدارة الإغاثة

في الوقت الذي تحاول فيه (إسرائيل) والولايات المتحدة ترويج آلية لإدارة المساعدات عبر ممرات خاضعة للرقابة العسكرية، فإن سفينة "مادلين" تفضح هذا الزيف.

السفينة تعبّر عن رفض الشعوب لآلية الإذلال الجديدة، التي تُحوّل المعونة إلى فخٍّ عسكري، وتُقيّد حركة منظمات الإغاثة وتستخدمها كجزء من أدوات الضغط على الفلسطينيين، بدل أن تكون وسيلة لإنقاذ أرواحهم.



تحذيرات من قرصنة بحرية إسرائيلية

الاقتراب الإسرائيلي من سفينة مادلين يعيد إلى الأذهان مأساة سفينة "مرمرة" التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية عام 2010، وأدت إلى سقوط عشرة شهداء.

اليوم، كل تحرك عسكري تجاه السفينة في المياه الدولية سيُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وسيؤكد مجدداً أن إسرائيل لا تخشى ارتكاب جرائم موثقة على الهواء مباشرة.

سفينة "مادلين" ليست مجرد وسيلة نقل، بل فعل مقاومة إنساني أخلاقي بامتياز. هي دليل على أن الحق في الحياة والحرية والكرامة لا يزال يجد من يدافع عنه، حتى ولو بوسائل بسيطة.

في ظل التواطؤ الرسمي، تخرج الشعوب لتقول كلمتها: ارفعوا الحصار عن غزة، أوقفوا الجريمة، كفى صمتاً.