القسام: أجهزنا على جنديين "إسرائيليين" من المسافة صفر شرقي غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن الإجهاز على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري يوم الأحد: إن "مجاهديها أكدوا، بعد عودتهم من خطوط القتال، الإجهاز على جنديين صهيونيين من المسافة صفر الثلاثاء الماضي، في شارع النزاز شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وكانت القسام استهدفت جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" أمس السبت، قرب موقع اليرموك بحي المنارة جنوبي خان يونس جنوبي القطاع.

وتواصل القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

ومنذ 18 آذار/مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي.