"المنظمات الأهلية" تطالب بتدخل دولي لحماية سفينة مادلين من الاحتلال

استنكرت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" الأحد، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض ومهاجمة سفينة مادلين التضامنية عند وصولها المياة الإقليمية لقطاع غزة.

وأعربت الشبكة في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت" عن قلقها تجاه هذه التهديدات وسلامة المتضامنين الدوليين الذين يبحرون وهم يحملون رسالة حقوقية وإنسانية للمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

وأشارت الشبكة إلى أن سفينة مادلين التي تقترب من مياه قطاع غزة تحمل على متنها 12 متضامنا دوليا وكميات من المساعدات الإنسانية التي يمنع الاحتلال دخولها إلى القطاع المحاصر والذي يتعرض للقصف والقتل والتدمير اليومي وتداعيات الكارثة الإنسانية من جوع وعطش ومرض.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لحماية السفينة ومن عليها من متضامنين دوليين والعمل من أجل تأمين سلامة من عليها ووصولهم إلى قطاع غزة.