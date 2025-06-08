شبكة الجاليات الفلسطينية في أمريكا تطالب بحماية سفينة "مادلين" ورفع الحصار عن غزة

أعربت شبكة الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة الناشط السياسي والمجتمعي السيد رهيف لافي عوض الله عن قلقها البالغ تجاه التدهور الإنساني الخطير في قطاع غزة مؤكدة أن ما يتعرض له المدنيون من حصار شامل وممنهج يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم ويزيد من معاناتهم اليومية في ظل استمرار المجازر ومنع دخول المساعدات الحيوية

وجددت الشبكة تضامنها الكامل مع المشاركين في سفينة "مادلين" التي أبحرت ضمن تحالف أسطول الحرية في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة وتحمل على متنها مساعدات إنسانية ومجموعة من النشطاء الدوليين الذين يمثلون الضمير الإنساني الحر في وجه العدوان والاستبداد

ودعت الشبكة الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية من خلال ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تهديداتها المتصاعدة تجاه السفينة ومنع أي محاولة لقرصنتها كما حدث مع سفن إغاثية سابقة وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والاتفاقيات الدولية

وفي موقف واضح وصريح انتقدت الشبكة السياسات الأمريكية التي تسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة عبر دعم مشروع شركة أمريكية تم إنشاؤها مؤخرًا بزعم توزيع المساعدات والتي تحولت بحسب تعبير الشبكة إلى مصيدة إذلال وموت للمدنيين الجوعى مطالبة بوقف هذا المشروع فورًا باعتباره تواطؤًا مكشوفًا في جرائم ترتكب بحق شعب أعزل تحت غطاء إنساني مضلل

وأكدت الشبكة أن ما يحدث في غزة من إبادة جماعية وتجويع متعمد يعد جريمة بحق الإنسانية جمعاء ويستدعي تحركًا فوريًا من قبل كافة أحرار العالم من أجل وقف هذا النزيف المستمر وإنهاء المعاناة المتفاقمة لأبناء القطاع من الأطفال والنساء وكبار السن

وفي ختام بيانها دعت شبكة الجاليات الفلسطينية في أمريكا إلى حماية سفينة مادلين وضمان وصولها الآمن إلى شواطئ غزة كما شددت على ضرورة رفع الحصار فورًا وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكاف بالإضافة إلى وقف مشاركة الولايات المتحدة في أي مشاريع تسيء لكرامة الإنسان الفلسطيني تحت ذرائع إنسانية وضرورة وضع حد لحرب الإبادة المستمرة التي لم يسلم منها أي فرد من أبناء غزة