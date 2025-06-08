الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعلن تضامنه مع سفينة "مادلين" ويدعو لرفع الحصار عن غزة

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر بيان رسمي صادر عن أمينه العام الدكتور علي القره داغي، عن تضامنه الكامل مع النشطاء والمتطوعين على متن سفينة "مادلين" الإنسانية، التي تقترب من شواطئ غزة في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات.

وأكد الاتحاد في بيانه رفضه التام لأي تهديدات أو اعتداءات إسرائيلية محتملة على القافلة السلمية، مشددًا على أن هذه المحاولة تمثل خطوة إنسانية وأخلاقية تهدف إلى تخفيف معاناة سكان القطاع الذين يعيشون ظروفًا إنسانية كارثية.

كما حذّر الاتحاد من الصمت الدولي تجاه "الجرائم المرتكبة في غزة"، وفي مقدمتها الحصار والتجويع المتعمد، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء المجاعة فورًا.

ووجه الاتحاد نداءً مفتوحًا إلى شعوب الأمة الإسلامية وعلمائها ومثقفيها، وكذلك إلى الأحرار وأصحاب الضمائر الحية حول العالم، لدعم غزة بكل الوسائل السلمية الممكنة، بما يشمل التحركات الشعبية والقانونية والإعلامية.

وأشاد البيان بانطلاق "قوافل الصمود البرية" من عدة دول عربية، داعيًا الشعوب، خصوصًا في الدول المجاورة لفلسطين، إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة السلمية المقررة باتجاه معبر رفح في 15 يونيو الجاري، دعمًا لصمود غزة ورفضًا للحصار.

واختتم الدكتور القره داغي البيان بالتأكيد على أن دعم فلسطين واجب شرعي وموقف أخلاقي لا يقبل التخاذل، معتبرًا أن خذلان غزة في هذه المرحلة هو تخلٍّ عن المبادئ وتفريط في الحقوق.