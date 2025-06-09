الاحتلال يختطف المتضامنين على متن سفينة "مادلين"

أعلن تحالف أسطول الحرية، فجر اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باختطاف المتطوعين الدوليين على متن سفينة "مادلين"، بعد قرصنتها عليها خلال توجهها إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المتواصل على القطاع.



وقال التحالف، في بيان صحفي، إنّ "الاحتلال أوقف السفينة بعملية قرصنة غير قانونية في المياه الدولية، واحتجز جميع من كانوا على متنها من متضامنين سلميين من جنسيات متعددة"، مؤكداً أن "السفينة كانت تحمل مساعدات رمزية وأدوية، وكانت في طريقها إلى غزة في مهمة إنسانية سلمية تماماً".

وأوضح التحالف أن "اختطاف السفينة والمتضامنين يُعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في انتهاك القوانين الدولية، التي تكفل حرية الملاحة والعمل الإنساني في مناطق النزاع والحصار".

وأكد نشطاء كانوا على متن السفينة – في اتصالات سابقة قبل انقطاع التواصل – أنهم "مصرّون على نقل صوت غزة إلى العالم، وكسر الحصار المفروض عليها مهما كانت التحديات"، مشيرين إلى أن "المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن حماية المبادئ الإنسانية الأساسية، في ظل تواطؤ واضح من القوى الكبرى".

من جهتها، حمّلت الجهات المنظمة لأسطول الحرية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين، داعية إلى "تحرك دولي عاجل للضغط من أجل الإفراج عنهم، ووضع حد لاعتداءات الاحتلال على الحملات الإنسانية".

وطالبت الحملة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بالخروج عن صمتهم، والوقوف أمام مسؤولياتهم في حماية المدنيين ونشطاء السلام، ووقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة ضد كل من يحاول إيصال المساعدات لغزة المحاصرة.

