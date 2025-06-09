حماس تطالب بالإفراج الفوري عن المتضامنين في سفينة "مادلين"

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح يوم الاثنين بإطلاق سراح المتضامنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وكانوا على متن سفينة مادلين المتجهة نحو قطاع غزة لكسر حصارها، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

وأدانت حماس، في تصريح وصل "الرسالة نت"، جريمة القرصنة التي ارتكبتها قوات الاحتلال باعتراض سفينة مادلين التضامنية في المياه الدولية، ومنعها بالقوة من الوصول إلى قطاع غزة، واقتيادها إلى ميناء أسدود، واحتجاز من على متنها من متضامنين دوليين قدموا في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار وفضح جريمة التجويع.

وقالت إن اعتراض سفينة مادلين في عرض البحر، ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى شعبنا الذي يواجه حرب إبادة جماعية، يُعد إرهاب دولة منظم، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني.

وحيت حماس المتضامنين الأحرار من مختلف الجنسيات، الذين واجهوا التهديدات بثبات، وأكدوا أن غزة ليست وحدها، وأن ضمير الإنسانية ما زال حيًا في مواجهة الاحتلال الفاشي، وأن غزة ليست وحدها، بل تحظى بإسنادٍ من أحرار العالم.

وأضافت: "شكّلت مادلين ومعها قوافل الصمود البرية القادمة من الجزائر وتونس والأردن وغيرها، شهادة حيّة على فشل آلة الدعاية الصهيونية، وعلى امتداد التضامن الشعبي والإنساني مع غزة المحاصرة".

ودعت حماس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرّك العاجل لكسر الحصار على شعبنا.

وأكدت أنّ الحصار جريمة لا تسقط بالتقادم، وسيبقى العالم يواجهها بكل الوسائل، مثمنة كل المبادرات الدولية لكسر الحصار الظالم المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عامًا.

وختمت حركة حماس بأن احتجاز سفينة مادلين لن يُسكت صوت الأحرار، ولن يُوقف مدّ التضامن العالمي المتصاعد مع غزة، بل سيزيد من عزلة الاحتلال، ويعرّي وجهه الإجرامي أمام شعوب العالم.