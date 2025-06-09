الداخلية تدين استهداف الاحتلال قوة شرطية في النصيرات

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصفه قوة شرطية أثناء القيام بواجبها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وملاحقة عدد من اللصوص في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الليلة الماضية، ما أدى لاستشهاد ضابط وعنصر من القوة الشرطية ومواطن ثالث من المارة، وإصابة عدد آخر.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها إذ تنعى شهداء الجريمة الإسرائيلية الجديدة، لتؤكد أن الأجهزة الشرطية مستمرة في تأدية واجبها الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا، وأن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لن يمنعنا من مواصلة القيام بالواجب.

وأكدت أن رهان الاحتلال على نشر الفوضى والتخريب وسرقة المساعدات من خلال عملائه، ورعايته لعصابات اللصوص، سيفشل ولن يكتب له النجاح.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف عناصر الشرطة وقتلهم، ضمن مساعيه لنشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، وسياسة هندسة المجاعة التي ينتهجها عبر منع إدخال المساعدات إلى القطاع وتوزيعها من قبل المؤسسات الأممية المعروفة.

ووسط اشتداد عمليات القصف والغارات الجوية والمدفعية، وبالتزامن مع استمرار إغلاق المعابر ومنع المساعدات، تواصل "إسرائيل" خنق غزة لليوم 611 على التوالي، بكل أدوات الإجرام والتدمير، مسنودة بدعم أمريكي، وخذلان عربي وعالمي.