القوى الوطنية والإسلامية تدين اعتداء الاحتلال على سفينة "مادلين" وتدعو لتصعيد التضامن العالمي مع غزة

أدانت القوى الوطنية والإسلامية بشدة اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على سفينة "مادلين" واحتجاز طاقمها ونشطاء العمل الإنساني الذين شاركوا في رحلتها البحرية المتجهة إلى قطاع غزة. ووصفت القوى هذا الاعتداء بأنه انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، محذّرة من تبعات الاستمرار في استهداف المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

وأكدت القوى أن السفينة "مادلين" انطلقت في مهمة إنسانية شجاعة، هدفها إيصال المساعدات إلى النازحين والمتضررين جراء حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ عامين، معتبرة هذه الرحلة تجسيدًا حيًا للضمير الإنساني العالمي وانتصارًا لقيم العدالة والكرامة والحرية. كما وجّهت القوى تحية تقدير لطاقم السفينة وكل النشطاء على متنها، معتبرة إياهم رموزًا للشجاعة والبطولة في زمن الصمت الدولي.

ورأت القوى الوطنية والإسلامية أن ما جرى مع سفينة "مادلين" يضع المجتمع الدولي، وبالأخص الدول العربية والإسلامية، أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على استخدام ما يمتلكونه من أدوات ضغط سياسي واقتصادي لوقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار، وتأمين المساعدات العاجلة للقطاع، لا سيما مع انهيار النظام الصحي وغياب الأدوية والعلاج للجرحى والمرضى.

وأشارت القوى إلى أن هذه الرحلة النبيلة نجحت في إيصال رسالتها الإنسانية إلى العالم بأسره، وأقامت الحجة على الحكومات والمؤسسات التي ما زالت تلتزم الصمت أو تتقاعس عن اتخاذ خطوات حقيقية تجاه ما يجري في غزة.

وفي ختام بيانها، دعت القوى الوطنية والإسلامية أصحاب الضمائر الحيّة ومناصري حقوق الإنسان حول العالم إلى إطلاق مزيد من القوافل البحرية والبرية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، مطالبة بتشكيل حالة ضغط شعبي ورسمي متصاعدة ضد الاحتلال بهدف وقف المجازر المستمرة منذ أكثر من 600 يوم، والتي تُرتكب بحق شعب أعزل يُحاصَر ويُقصف على مدار الساعة.