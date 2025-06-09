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نادي الأسير: اعتقال المتضامنين من سفينة مادلين امتداد لجرائم الاحتلال بحق غزة

نادي الأسير: اعتقال المتضامنين من سفينة مادلين امتداد لجرائم الاحتلال بحق غزة
نادي الأسير: اعتقال المتضامنين من سفينة مادلين امتداد لجرائم الاحتلال بحق غزة

الرسالة نت

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن اعتقال المتضامنين الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" يعد جزءًا من الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي وامتدادًا لجرائمه المستمرة بحق قطاع غزة المحاصر.

وأشار النادي، في بيان رسمي، إلى أن اعتقال المتضامنين يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، ويهدف إلى إجهاض أي جهود دولية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وتسليط الضوء على معاناة سكانها.

ودعا نادي الأسير "الأحرار في العالم" إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المتضامنين المعتقلين والكشف عن مصيرهم. كما حثّ على تكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع.

واعتبر البيان أن هذا الاعتقال محاولة لإسكات أصوات العدالة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى استمرار حملات التضامن العالمية وتصعيدها لفضح ممارسات الاحتلال ومحاسبته على جرائمه.

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