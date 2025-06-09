إطلاق نار من عصابات (أبو شباب) قرب الشركة الأمريكية يرفع الشهداء إلى 14

أفاد شهود عيان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بأن مسلحين من عصابة "أبو شباب" أطلقوا النار على عدد من المواطنين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مقر الشركة الأمريكية للحصول على مساعدات إنسانية. جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت متمركزة في المنطقة ذاتها.

وأكد الشهود أن إطلاق النار من قبل عناصر "أبو شباب" تم من مواقع متقدمة قريبة من المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة النساء والأطفال الذين كانوا يحاولون الحصول على المعونات.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استغلت الوضع وزادت من استهدافها للمدنيين، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق الفلسطينيين جنوب القطاع.

ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن الحادثة تأتي في ظل ظروف إنسانية كارثية يعاني منها السكان بسبب الحصار والعدوان المستمر، فيما طالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيق دولي عاجل لمحاسبة المتورطين في استهداف المدنيين العزّل وتأمين الحماية اللازمة لهم.

تُذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تشهد اعتداءات مشابهة قرب مقرات الشركة الأمريكية، حيث تعرض مدنيون خلال الأيام الماضية لإطلاق نار أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وفي ذات السياق أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفى من منطقة العلم غربي مدينة رفح إلى 14 شهيدًا.

وأوضحت المصادر أن الشهداء هم:

صهيب عوض الله علي أبو عودة سعيد هاني فادي العطار عمر محمد سلام صيام بسام عبد الله عبد الرحمن عواد محمد عطا صالح عيوش عمر محمد فتحي أبو عودة نادر سليم البيوك محمد خريس حنان علي عودة أبو شنار إيهاب يوسف محمود أبو رومي أحمد صالح جرمي الترابين أحمد محمد حسن عوض النجار يحيى مسعد منصور الزاملي محمد خليل عبد الرحمن صالح

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويرفع من حصيلة الضحايا بشكل يومي.