أبو رمضان: تهديد إسرائيل لسفينة (مادلين) امتداد لسياسة الحصار وجرائم الحرب في غزة

أكد المختص في شؤون المجتمع المدني محسن أبو رمضان أن التهديدات الإسرائيلية بالسطو على سفينة "مادلين"، التي تبحر في إطار جهود كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، تُعدّ امتداداً لسياسة الاحتلال اليمينية والفاشية، كما تعكس إصرار إسرائيل على مواصلة العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال أبو رمضان ل"الرسالة نت" في تقدير موقف إن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور كاتس كان قد أعلن بشكل صريح أن حكومته لن تسمح بكسر الحصار، سواء كان بريًا أو بحريًا أو جويًا، وهو ما يشكّل اعترافاً واضحاً بأن دولة الاحتلال تفرض حصاراً شاملاً على القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، الذي يصنّف هذه الممارسات ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن تهديدات الاحتلال الحالية تذكّر بمحطات سابقة، أبرزها اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينة "مافي مرمرة" ضمن أسطول الحرية عام 2010، حين أطلقت قوات الاحتلال النار على المتضامنين، ما أسفر عن استشهاد عشرة ناشطين أتراك.

ورجّح أبو رمضان أن تعمد إسرائيل هذه المرة إلى اعتراض السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود، مع تجنب ارتكاب عمليات قتل مباشر كما حدث في السابق، مرجعاً ذلك إلى التغيّر النسبي في المزاج الدولي، وتصاعد الإدانات العالمية لما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ قرابة عشرين شهراً.

وأشار إلى أن وجود دبلوماسية أوروبية على متن السفينة قد يكون عاملاً إضافيًا لردع الاحتلال عن التصعيد، في ظل تنامي حالة الرفض الشعبي والرسمي الأوروبي للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

واختتم أبو رمضان بالقول إن الحراك الشعبي، سواء عبر البحر أو البر، بات يشكّل منعطفاً هاماً في مسيرة الشعوب الحرة في مواجهة سياسات التطهير العرقي، مؤكداً أن الإيمان بتحرّك الشعوب هو مصدر الأمل في دحر الفاشية الصهيونية، وكسر الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.