أمن المقاومة يعلن اعتقال مشتبه بالتورط مع عصابات مدعومة من الاحتلال

كشف مصدر في أمن المقاومة لمنصة "الحارس" عن اعتقال المدعو (ع.ن)، 35 عامًا، بشبهة التورط مع عصابات المرتزقة التي تدعمها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المصدر أن المذكور مطلوب سابق للأجهزة الأمنية على خلفية قضايا أمنية وجنائية، من بينها قتل شرطي في يونيو 2023.

وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية مع المتهم للكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بنشاطه وصلته بالعصابات المدعومة من العدو. ويأتي هذا الاعتقال ضمن جهود أمن المقاومة المستمرة لملاحقة العناصر المشتبه بتعاونها مع الاحتلال وزعزعة الأمن والاستقرار في القطاع.

وشدد أمن المقاومة على أهمية تكاتف الجهود الشعبية مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن المجتمع وحماية الجبهة الداخلية من أي اختراقات قد يستغلها الاحتلال لتنفيذ أجنداته.