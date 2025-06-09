عائلة أبو خضير تتبرأ من أحد أفرادها لانخراطه مع عصابات تدعمها قوات الاحتلال

أصدرت عائلة أبو خضير في بلدة جولس بيانًا صحفيًا أعلنت فيه تبرؤها التام من المدعو خليل عبد اللطيف بدر أبو خضير، بسبب انخراطه في صفوف عصابات مسلحة تدعمها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعمل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت العائلة أن سلوك المدعو خليل لا يمثلها بأي شكل، مشيرةً إلى أن تصرفاته تتعارض مع تاريخها الوطني وتضحياتها، حيث قدمت العائلة شهداء في سبيل الوطن، منهم الشهيد مصطفى عبد اللطيف أبو خضير، والشهيد حسن عبد اللطيف أبو خضير.

وشددت العائلة على أن أفعال المدعو خليل هي خيانة وطنية، ورفضت استغلال اسم العائلة لتبرير أفعاله المشينة، التي يقوم بها تحت مزاعم العمل في إطار "الشرعية الفلسطينية".

وطالبت عائلة أبو خضير القيادة الفلسطينية ممثلة بالسلطة الوطنية باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه انضمام عناصر محسوبة على أجهزتها لهذه العصابات، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصًا في المناطق المنكوبة بقطاع غزة.

وختمت العائلة بيانها بالتأكيد على رفضها لأي سلاح يعمل تحت أوامر الاحتلال، محذرة من خطورة استمرار هذه العصابات في تنفيذ أجندات تخدم الاحتلال على حساب أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.