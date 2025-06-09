7 شهداء في قصف إسرائيلي غرب خانيونس

ارتقى مساء اليوم 7 شهداء، بينهم سيدة، وأُصيب عدد من المواطنين في جريمة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها مخيم النازحين "حياة" غرب خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الكويت التخصصي الميداني بانتشال جثامين الشهداء وعدد من الجرحى الذين تعرضوا لإصابات خطيرة نتيجة قصف طائرة انتحارية للمخيم بالقرب من "صالة دريم" في منطقة المواصي.

وتأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة من الهجمات المستمرة منذ فجر اليوم، التي أودت بحياة 51 فلسطينياً في قصف متفرق استهدف عدة مناطق في القطاع.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمته ضد الإنسانية في قطاع غزة، حيث تدخل الإبادة الجماعية يومها الـ 611 على التوالي، وسط تصاعد الهجمات الجوية والبرية وتشديد الحصار بإغلاق المعابر ومنع وصول المساعدات الإنسانية.