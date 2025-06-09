أمن المقاومة يكشف تفاصيل عن المتطرف غسان دهيني ويقبض على أحد زملائه

كشفت مصادر أمنية لـ"الرسالة" تفاصيل جديدة عن المتطرف غسان دهيني (38 عامًا)، القيادي في تنظيم متطرف بايع تنظيم داعش عام 2015، والذي يُعتبر القائد الفعلي لعصابة "أبو شباب".

وفقًا للمصادر، فإن دهيني له سجل حافل بالنشاطات الإجرامية، أبرزها اختطاف الصحفي في BBC ألان جونستون عام 2007، وإدارته لخط تهريب عبر سيناء لصالح التنظيم المتطرف. وقد سبق أن سُجن مرتين في عامي 2020 و2022.

وأوضحت المصادر أن دهيني عمل سابقًا كضابط في أجهزة السلطة الفلسطينية قبل انخراطه في العمل المسلح. كما أن شقيقه وليد، الذي كان أحد مقاتلي تنظيم داعش، قُتل على يد حركة حماس، بينما شقيقه الآخر، محمد، توفي داخل السجن بعد تورطه في تجارة المخدرات.

في إطار ملاحقة العناصر الإجرامية، ألقت أجهزة أمن المقاومة اليوم الإثنين القبض على "ع.ن"، وهو زميل مقرب من دهيني ومتهم بارتكاب جرائم قتل، بالإضافة إلى ارتباطه بعناصر متطرفة وسفره سابقًا إلى سيناء.

يُشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي المقاومة لملاحقة العناصر التكفيرية وقطاع الطرق الذين يشكلون تهديدًا للأمن والاستقرار.