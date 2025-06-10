استشهاد ثلاثة مسعفين وصحفي بعد استهدافهم من الاحتلال في حي التفاح

استشهد ثلاثة مسعفين وصحفي، مساء الاثنين، جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف طواقم الإسعاف خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في انتشال الجرحى والشهداء من منطقة المحطة بشارع يافا في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية ارتقاء المسعفين: حسين محيسن، وبراء عفانة، ووائل العطار، بعد استهدافهم أثناء عملهم في إنقاذ المصابين جراء قصف سابق في ذات المنطقة، كما استُشهد الزميل الصحفي مؤمن أبو العوف، الذي كان يرافقهم لتوثيق الجريمة وتغطية عمليات الإنقاذ.

وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال المسيّرة فتحت نيرانها على طواقم الإسعاف والصحفيين خلال محاولتهم انتشال زملائهم المصابين، ما أعاق انتشالهم

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة غارات مستمرة يشنها الاحتلال على حي التفاح منذ ساعات المساء وحتى اللحظة، طالت منازل ومرافق مدنية، وأوقعت عددًا من الشهداء والجرحى وسط صعوبات بالغة في وصول فرق الإنقاذ.

يُذكر أن عشرات المسعفين والصحفيين استشهدوا منذ بدء العدوان، في مشهد يعكس حجم الاستهداف المنهجي لكل من يحمل رسالة إنسانية أو توثيقية في غزة المحاصرة.