ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 227 شهيداً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 227 صحفيًا، وذلك بعد استشهاد الزميل المصور مؤمن محمد أبو العوف، خلال قيامه بواجبه المهني في تغطية عمليات الإنقاذ شرق مدينة غزة.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن الشهيد مؤمن أبو العوف كان يعمل مصورًا مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وقد ارتقى إلى جانب ثلاثة من رجال الإسعاف، بعد استهداف مباشر من قبل الاحتلال لهم خلال مهمة إنسانية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات هذا الاستهداف المتعمد للصحفيين، مؤكدًا أن الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة في قتل واغتيال الإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام والمؤسسات الصحفية والإعلامية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين الذين يدفعون حياتهم ثمنًا لكشف الحقيقة.

وأكد المكتب أن الاحتلال ومن يدعمه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا يتحملون كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي تدخل في سياق الإبادة الجماعية المنظمة ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحريك دعاوى قضائية عاجلة ضد قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.

كما طالب البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم، وضمان محاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الممنهجة.