مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

في تصعيد مستمر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصل الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفًا المدنيين والبنية التحتية بلا هوادة، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، بالإضافة إلى تدمير واسع للمنازل والمخيمات التي تأوي النازحين.

ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات: وفقًا لآخر تحديث من وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54,927 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 126,615 إصابة، معظمهم من المدنيين.

استهداف المدنيين والبنية التحتية:

استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف منزل لعائلة "المباشر" بجوار مخيم البراق غربي خانيونس.

في جريمة جديدة، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس، ما أدى إلى استشهاد ليلى سليمان أبو نجا وابنتها أسماء رفعت أبو نجا، وعدد آخر من المواطنين.

الصحفي مؤمن أبو عوف وثلاثة من المسعفين استشهدوا خلال تأدية واجبهم الإنساني لإجلاء الجرحى والشهداء، في غارة استهدفتهم شرق مدينة غزة.

استمرار القصف وتهجير العائلات:

شهد شمال قطاع غزة تصعيدًا عنيفًا صباح الثلاثاء، حيث نسف الاحتلال عدة مبانٍ سكنية في جباليا وخانيونس، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات.

قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل المدنيين في مخيم البريج، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

استهداف نقاط توزيع المساعدات:

أطلقت طائرات الاحتلال المُسيّرة قنابل تجاه تجمعات للمواطنين كانوا ينتظرون المساعدات قرب حاجز "نتساريم" وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

نداءات استغاثة: تتفاقم معاناة سكان القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، في ظل استهداف متعمد للمرافق الطبية والإغاثية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية.

مطالبات بوقف العدوان

دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق المدنيين، مؤكدة أن خروقات وقف إطلاق النار ترقى إلى جرائم حرب تتطلب تحقيقًا عاجلًا وإنصافًا للضحايا.