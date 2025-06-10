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12 شهيدا و100 إصابة باستهداف الاحتلال مركز مساعدات وسط غزة

12 شهيدا و100 إصابة باستهداف الاحتلال مركز مساعدات وسط غزة
12 شهيدا و100 إصابة باستهداف الاحتلال مركز مساعدات وسط غزة

الرسالة نت

أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة ومستشفى الأقصى باستشهاد 12 مواطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع المواطنين قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المستشفيات أن بين المصابين حالات خطيرة، مما ينذر بارتفاع عدد الشهداء في الساعات القادمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال المسيّرة أطلقت عدة قنابل على المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإغاثية، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا في مشهد وصف بالمجزرة المروعة.

وأكدت ذات المصادر بمستشفيات غزة: أن عدد الشهداء وصل إلى  23 شهيدا في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. 

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