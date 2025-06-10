معهد البرازيل-فلسطين يدين اختطاف سفينة (مادلين) ويطالب بتحرك برازيلي حازم

في بيان رسمي أصدره يوم الاثنين 9 يونيو 2025، أدان معهد البرازيل-فلسطين (IBRASPAL) بأشد العبارات عملية "القرصنة الدولية والاختطاف" التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفينة الإنسانية "مادلين"، التي كانت تبحر في المياه الدولية متجهة إلى قطاع غزة.

وأشار المعهد إلى أن السفينة، التي كانت في مهمة إنسانية، تعرضت لاعتداء غير قانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي. وندد المعهد بشكل خاص باختطاف الناشط البرازيلي ثياجو أفيلا، المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان والعدالة المناخية والاجتماعية، واعتبر ذلك اعتداءً على سيادة البرازيل وقيمها الإنسانية.

وأكد البيان أن استمرار الصمت على جرائم الاحتلال يُعد تواطؤًا، وطالب الحكومة البرازيلية باتخاذ خطوات فورية وشاملة للرد على هذه الجريمة، تضمنت:

المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ثياجو أفيلا وجميع النشطاء. إدانة علنية لعملية الاختطاف، وتفعيل آليات قانونية ودبلوماسية لمحاسبة الاحتلال. اتخاذ تدابير ملموسة تشمل فرض عقوبات وقطع العلاقات العسكرية والتجارية مع "إسرائيل"، ودعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وأشار البيان إلى أن ما يجري في فلسطين هو إبادة جماعية ممنهجة، تسببت في مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بينهم آلاف الأطفال، وأكد أن الحصار والقصف والتهجير القسري هي أدوات ضمن مشروع تطهير عرقي لا يمكن السكوت عليه.

ودعا معهد البرازيل-فلسطين الحكومة البرازيلية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الجرائم، مشددًا على أن البرازيل لا يمكنها أن تلتزم الصمت بعد الآن. واختتم البيان بالتأكيد على تضامن المعهد الكامل مع الشعب الفلسطيني ومع جميع النشطاء الذين يقاومون الاحتلال والاضطهاد.