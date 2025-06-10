حماس: استهداف الاحتلال للطواقم الطبية في غزة جريمة حرب مركبة

قالت حركة حماس في بيان لها إن استهداف العدو الصهيوني لطواقم الإسعاف مساء أمس في حي التفاح بمدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة مسعفين أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني، يمثل جريمة حرب مركبة تضاف إلى السجل الأسود للاحتلال. وأكدت الحركة أن هذه الجريمة تُظهر إمعان الاحتلال في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحماية للطواقم الطبية والإسعافية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته "الفاشيين"، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد مصداقية المنظومة الدولية التي تواجه اختبارًا تاريخيًا أمام هذه الجرائم.

وأشارت حماس إلى أن استهداف الطواقم الإنسانية في غزة يُعد جزءًا من سلسلة طويلة من جرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يرقى إلى مستوى التواطؤ.

وأكد البيان التزام حماس بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومواصلة النضال ضد الاحتلال، داعية إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عنه.