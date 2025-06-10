52 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم جراء العدوان (الإسرائيلي)

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52 مواطنًا، نتيجة القصف (الإسرائيلي) المتواصل على مناطق متعددة في القطاع منذ ساعات الصباح الأولى.

وتشمل الحصيلة 20 شهيدًا من ضحايا الاعتداء على تجمع للمواطنين قرب موقع توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية، بالإضافة إلى 8 شهداء في قصف استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط القطاع. كما استشهد عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي وجوي شرقي خان يونس.

وأشارت المصادر الطبية إلى وجود عدد كبير من الإصابات بعضها في حالة حرجة، وسط نداءات عاجلة لتوفير المستلزمات الطبية الأساسية في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية نتيجة الحصار (الإسرائيلي) المشدد.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان (الإسرائيلي) على القطاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين، مع تزايد معاناة السكان المحاصرين الذين يواجهون نقصًا حادًا في الدواء والغذاء والمأوى، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في غزة.