منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفي مؤمن أبو عوف

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، الصحفي مؤمن أبو عوف الذي استُشهد برفقة طاقم طبي جراء غارة جوية شنتها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أثناء قيامهم بإجلاء الشهداء والجرحى قرب جامع المحطة بشارع يافا شرق مدينة غزة.

وأوضح المنتدى في بيانه أن الصحفي أبو عوف ينضم إلى قافلة شهداء الإعلام الفلسطيني الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم، حيث ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 227 صحفيًا.

وأدان المنتدى بشدة استمرار الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم المهنية.

ودعا المنتدى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء رسالتهم الإعلامية دون تهديد أو خطر، مؤكدًا أن الصمت والعجز الدوليين إزاء هذه الجرائم يشجعان الاحتلال على مواصلة انتهاكاته بحق الإعلاميين في فلسطين