تحذيرات من انتشار "سكايبوس" في "مجدّو" وإهمال إدارة السجون

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، من مخاطر انتشار مرض الجرب "سكايبوس" في سجن "مجدو" الإسرائيلي، تزامنا مع مماطلة إدارة السجن بإعطاء الأدوية اللازمة للأسرى المصابين.

ونقلت الهيئة، في بيان لها، عن محاميها خلال زيارته لعدد من الأسرى في مجدو، بأن الأسير أحمد محمود عبد الرزاق (32 عامًا) من طولكرم، يتواجد في سجن "مجدّو" قسم 3 غرفة 1، ويعاني من مرض "سكايبوس" حيث بدأت الدمامل بالظهور على جسده.

وكشف محامي الهيئة أن إدارة السجن لم تقدم للأسير عبد الرزاق أي مضادات أو أدوية لغاية اللحظة، علما بأنه فقد قرابة 15 كيلو غرامًا من وزنه عقب اعتقاله، وقد تعرض للضرب خلال عملية الاعتقال.

واعتقل الأسير عبد الرزاق بتاريخ 25.4.2024، وما زال موقوفا، ولديه محكمة بتاريخ 13.7.2025.

وأفاد الأسرى الذين زارهم محامي الهيئة، بأن الماء الساخن لا يتم توفيره بشكل يومي، وبالنسبة لـ"الشامبو" تم توزيع 3 "بكيتات" لكل الأسبوع، بالإضافة إلى لفة محارم واحدة لكل أسير أسبوعيا.

وأجمع الأسرى بأنه حسب مزاجية السجان المناوب، يتم الإعتداء على الأسرى وضربهم وإهانتهم، وأحيانا يتم قمعهم على أتفه الأسباب.

وكان مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، قد أفاد في وقت سابق، بأن 5 أسرى ارتقوا شهداء داخل سجون الاحتلال؛ 4 منهم من قطاع غزة، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 شهيدًا.